Tecniche di respirazione per il travaglio | prepararsi al parto in modo naturale

Respirare è l’attività più istintiva (e imprescindibile) che ogni giorno facciamo alla quale paradossalmente dedichiamo, proprio perché scontata, meno attenzione e importanza. Eppure il controllo dellasi rivela fondamentale e benefico in diversi ambiti della nostra vita: dall’affrontare i momenti stressanti della giornata al favorire il concepimento passando per la possibilità di ridurre il dolore del. Ilè per sua natura un processo intenso e doloroso che, per quanto fisiologicamente sopportabile, richiede l’adozione di interventi per ridurne l’impatto. Questi interventi possono essere di natura farmacologica (come l’epidurale e le altreanestetiche) ma anche non farmacologica e lediper ilsono tra le più efficaci a cui fare riferimento.