Teatro Mafiosi nel Coro del San Carlo | azione legale contro le parole di Gardner su The Times

L’oscuramento e la cancelldal web dell’articolo pubblicato su Thecon il quale Edward, direttore della London Philharmonic Orchestra, afferma che ildelSandi Napoli “è composto da due famiglie mafiose rivali”. A chiederlo sono gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, legali degli artisti che ai due professionisti hanno affidato l’incarico di adire le vie legali. “Le pericolose e gravissimepubblicate sul sito web delstanno moltiplicando e diffondendo quest’assurda accusa, provocando un effetto emul”, sottolineano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che invitano il governo “a intervenire per tutelare l’ immagine della cultura italiana nel mondo”. “Si stanno aggravando ancor più le responsabilità e gli obblighi risarcitori del direttore– concludono – che non ha ancora chiesto scusa, né chiarito i motivi delle sue accuse infamanti: speriamo ci ripensi e risolva la questione attraverso una concilistragiudiziale che preveda un risarcirmento per le malcapitate vittime, tra cui l’Italia, alle quali ha causato un danno incalcolabile”.