Lanazione.it - Teatro Industri. Premio Scriabin con 88 giovani

"Vorrei un giorno trovare sul palcogrossetani. E’ un sincero augurio ricco di speranza, perché le nostre scuole sono eccellenti e soprattutto ci mettono molto impegno ad insegnare ai loro allievi". E’ quanto ha detto Luigi Mansi, presidente dell’associazione, presentando la ventisettesima edizione delinternazionale pianistico. Un montepremi più ricco, con 10mila euro al primo classificato; una durata di nove giorni, uno in più rispetto agli anni precedenti; un nuovospeciale, mille euro al miglior pianista italiano in concorso. Ilvedrà la partecipazione di 88pianisti in arrivo a Grosseto da 29 Paesi di tutto il mondo, 10 dei quali italiani. Il programma prevede oggi alle 19 il concerto d’apertura aglicon ingresso libero.