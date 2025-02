Ilfattoquotidiano.it - “Tassare i super ricchi e rilanciare la global minimum tax, anche senza gli Usa”, l’appello dell’economista Ghosh. Oxfam: “Politica abbia coraggio”

“Negli ultimi 40-50 anni una grande concentrazione di potere economico è finito nelle mani di pochissime persone, come mai successo nella storia. Le tasse possono contrastare le diseguaglianze. Per questo dobbiamocoloro che sono in grado di pagare, ie le multinazionali“. A rivendicarlo Jayati, economista dello sviluppo originaria dell’India, docente alla University of Massachusetts Amherst e co-presidente insieme a Joseph Stiglitz della Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (Icrict), nel corso del convegno organizzato insieme aItalia e Nens, a Roma, sul tema “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali“.“Elon Musk e Jeff Bezos, come altri miliardari, non pagano tasse perché hanno molti modi per eluderle”, attacca l’economista.