Juventusnews24.com - Tardelli avverte l’Inter: «La Juve ha iniziato a fare la Juve. C’è un motivo per cui non mi sbilancio su questa partita»

di RedazionentusNews24, doppio ex die Inter, ha parlato alla vigilia del Derby d’Italia in programma allo Stadium: ecco cosa ha dettoAlla Gazzetta dello Sport, così Marcoha parlato in vista del big match trae Inter in programma domani sera.LE PAROLE – «Già ai tempi in cui giocavo non c’è mai stata una favorita frae Inter e non c’è neanche adesso: tanti fattori possono incidere in unacome, in cui i valori tecnici di base contano, ma non sempre decidono. Per qualità della rosa dovrei dire Inter, ma laora hala: non gioca benissimo, ma sta imparando a vincere».Leggi suntusnews24.com