Vicenzatoday.it - Tamponamento tra quattro auto, ferita una donna

Leggi su Vicenzatoday.it

Poco prima di mezzogiorno, untraha causato il ferimento di unalungo la SP 247, in via Roma a Longare.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e prestato i primi soccorsi alla conducente di una.