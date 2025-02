Tabellone Atp Buenos Aires 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del torneo Atp 250 di, in programma dal 10 al 16 febbraio. Cominciano i tornei sulla terra rossa, con l’esordio nella capitale argentina che vede al via anche il numero due al mondo Alexander Zverev, che ha deciso di cambiare il suo consueto calendario di inizio anno e di testarsi nella trasferta sudamericana. Oltre al tedesco ci sarà anche Holger Rune, ma grande attenzione anche ai padroni di casa Sebastian Baez e Francisco Cerundolo, oltre al nuovo astro nascente del tennis mondiale Joao Fonseca. Il campione in carica è l’argentino Facundo Diaz Acosta, che l’anno scorso vinse a sorpresa il suo primo e finora unico torneo Atp. L’unico azzurro in gara è Lorenzo Musetti, che cercherà di iniziare con il piede giusto la sua stagione sulla terra rossa.