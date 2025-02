Ilgiorno.it - Svolta in via Borgogna. Il parcheggio infinito apre dopo vent’anni di ricorsi e polemiche

Leggi su Ilgiorno.it

Torna all’antico, con nuovi spazi pedonali pavimentati in pietra e aiuole con alberature e arbusti, l’area di Largo Arturo Toscanini e via, a due passi da piazza San Babila. Sono infatti terminati i lavori di costruzione delinterrato di via, iniziati nel 2021, e da martedì 18 febbraio tutte le aree in superficie saranno riaperte. Sarà così ripristinata la viabilità ordinaria per l’intera zona che comprende le vie, Cerva, Ronchetti, Cino del Duca, Durini, largo Toscanini e corso Europa. "Questo progetto – si spiega nella nota diramata ieri dal Comune – si inserisce ed è in continuità con la più ampia riqualificazione di tutta l’area, da piazza San Babila fino a Largo Augusto, passando per via Durini che è stata pedonalizzata negli anni scorsi". Il, con quattro piani interrati e una capienza complessiva di 325 posti auto e 23 posti moto, al momento è già utilizzato dai proprietari privati (236 tra posti auto e box), mentre a partire da mercoledì 19 febbraio sarà aperto al pubblico con 89 posti a rotazione.