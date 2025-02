Thesocialpost.it - Suv travolge un gruppo di pedoni, è tragedia

SOMMA LOMBARDO (Varese) – Non ce l’ha fatta la donna di 69 anni investita nel tardo pomeriggio di oggi in via Giusti, la strada che conduce all’aeroporto di Malpensa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, quando un Suv ha travolto tre persone che camminavano a bordo strada. La 69enne è morta dopo il trasporto all’ospedale di Legnano (Milano).Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito anche il fratello della donna, 66 anni, attualmente ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Como. Meno gravi le conseguenze per un’anziana di 80 anni, che ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.L’uomo alla guida del Suv si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate, coordinati dalla procura di Busto Arsizio, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.