Suv travolge tre pedoni sulla strada per Malpensa: un morto

È morta la donna di 69 anni investita poco dopo le 17 di oggi in via Giusti, lache porta a, a Somma Lombardo (Varese). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un Suv ha investito tre persone che camminavano a bordo: la 69enne, il fratello di 66 anni, che è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale di Como, e un'anziana di 80 anni, che è stata trasportata in ospedale in codice verde. La 69enne è morta dopo il trasporto all'ospedale di Legnano (Milano).