Suv travolge tre pedoni sulla strada per Malpensa, due sono gravi

Tre personestate investite da un Suvche porta all’aeroporto di. Dueincondizioni. L’incidente è avvenuto a Soma Lombardo (Varese), lungo via Giusti. Le vittimeun uomo di 66 anni e due donne, di 69 e 80, che stavano camminando lungo laquando un Suv li ha travolti. L'uomo di 66 anni e la donna di 69incondizioni estati trasportati negli ospedali di Como e Legnano, nel Milanese, in codice rosso. L'80enne, colpita di striscio, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sul posto ambulanze, automediche e elisoccorso, oltre a vigili del fuoco e carabinieri.