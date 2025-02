Dayitalianews.com - Sui tetti di notte con torcia e passamontagna, per il giudice non è un ladro: “Stava solo facendo parkour”

Lascia piuttosto interdetti la sentenza di unche ha derubricato l’accusa nei confronti di un 27enne da tentato furto a violazione di domicilio. L’uomo infatti un po’ di tempo fa fu sorpreso aggirarsi tra idi Bologna con un abbigliamento molto sospetto: totalmente vestito di nero, con un, unae uno zaino.Vestito di nero disuiUn residente di piazza San Martino, chiaramente preoccupato per la presenza sul suo tetto di quell’insolita figura che aveva il classico abbigliamento del topo di appartamento, ha subito chiamato i carabinieri che sono tempestivamente giunti sul posto. Dopo essere saliti sul tetto condominiale hanno cercato di raggiungere l’uomo, che si è dato alla fuga tra tegole e comignoli.I militari sono riusciti a raggiungerlo, ma il 27enne non si è dato per vinto e ha cercato di guadagnarsi la fuga spintonandoli via.