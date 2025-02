Genovatoday.it - Sudtirol-Sampdoria 2-1: due espulsi, un rigore condanna i blucerchiati nel finale

Brutta partita tra, iperdono 2-1,ti da un calcio dinei minuti finali dopo essere rimasti prima in dieci e poi in nove per leoni di Ferrari e Depaoli. In avvio subito il botta e risposta tra Merkaj e Sibilli, poi tanti falli e nervosismo.