Sucic Inter buone notizie dalla Croazia! Il centrocampista in panchina con la Dinamo Zagabria

di Redazione! Ilincon lanel match appena terminatoLaè scesa in campo per la 23ª giornata del campionato croato, impegnata al Maksimir contro il Gorica. nella gara vinta per 3-1squadra di Cannavaro. Una buona notizia per l’ex difensore è il ritorno tra i convocati di Petar. Il, che a inizio settimana ha sostenuto le visite mediche per conto dell’, ha completamente superato l’infortunio al metatarso che lo ha costretto ai box per tre mesi ed è stato seduto regolarmente in.Il croato, che si trasferirà a giugno in nerazzurro, non è sceso in campo, ma è comunque un’ottima notizia per lui, che potrà ritrovare presto la forma fisica, in vista anche dell’impegno dell’nella prossima edizione del Mondiale per Club a giugnoLeggi sunews24.