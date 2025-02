Padovaoggi.it - Stroncato da una malattia, a 66 anni è morto Edoardo Bevilacqua dello storico negozio di stoffe del ghetto

Leggi su Padovaoggi.it

era un commerciante molto noto in città, chi non conosceva il suodi via Breda, ina Padova. Aveva 66. Solo un paio di mesi fa la scoperta della. Il decesso è avvenuto venerdì 14 febbraio. Ne hanno dato l'annuncio la moglie Paola, il figlio