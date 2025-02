Sololaroma.it - Streaming Gratis di Milan-Verona: l’anticipo di Serie A in Diretta Live

Dopo lo spettacolare pareggio per 2-2 tra Lazio e Napoli, il sabato della venticinquesima giornata diA volge al termine. Alle ore 20.45 scenderanno infatti in campo, che si affronteranno in quel di San Siro con l’obiettivo di provare a portare a casa i tre punti per implementare la corsa alla salvezza per gli ospiti e all’Europa per i rossoneri.Proprio la formazione di Sergio Conceicao proverà a reagire dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, con il tecnico portoghese che lancia un segnale forte escludendo due big dalla formazione titolare. Partiranno infatti dalla panchina sia Christian Pulisic che Rafael Leao, con ilche nel suo 4-2-3-1 punterà in avanti sulla batteria di trequartisti composta da Sottil, Reijnders e Joao Felix alle spalle di Gimenez.