Storie d’amori complessi quando la vita s’esprime nei suoi tanti colori Un libro

Quanto dolore e quanto amore nelledi uomini e donne che si erano incontrati nell’Europa oppure negli Usa del Novecento,che Elena Stancanelli ha raccolto e raccontato in questo suo ultimo, breve, densissimo("Ti bacio il cuore", Electa, 2025).d’amore o meglio di amori, e talvolta assai. Ossia dellaneissimi, enel leggerle passi da un capitolo all’altro è come se dovessi fare dei salti mortali, trascorrere da un “cuore” a un altro che funziona in modo diversissimonon opposto.di uomini che proiettano il loro desiderio su altri uomini oltre che su una donna. e che di questi guazzabugli scrivono poi nei loro libri o magari nelle loro canzoni. Uomini e donne quali l’intera famiglia di Thomas Mann, Curzio Malaparte, il poeta e cantante Leonard Cohen, Peggy Guggenheim, Gertrude Stein.