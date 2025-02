Ilgiorno.it - Storia trentennale di un rapinatore a Milano, dall’esordio nel 1993 all’ultimo raid: chi è Pasquale Montanaro

– Il primo precedente risale al lontano, quando di anni ne aveva appena 19. Da allora,non si è mai fermato, alternando periodi trascorsi in carcere ad altri colpi dello stesso genere: reati contro il patrimonio, quasi sempre rapine aggravate. Come nel marzo del 2010, quando gli agenti della Squadra mobile lo ammanettarono insieme a Salvatore Russo, originario di Scampia, per una serie diin farmacie, banche e tabaccherie. Stesso modus operandi: irruzione all’orario di chiusura con coltellini o taglierini in mano e frase di rito al dipendente di turno “Non muoverti, stai calmo e apri la cassa”. In quell’occasione, riportano le cronache dell’epoca, il nativo della foggiana San Severo e il complice erano scoppiati in lacrime davanti agli investigatori, confessando la serie di assalti (14 in tre mesi) per procurarsi i soldi per la droga e dicendosi pronti a cambiare.