Stiglitz | Meno tasse e regole? Con narrazione delle destre 50 anni di fallimenti E sui dazi | Trump come un bullo Ue reagisca con forza

“Con Donaldgli Stati Uniti soffriranno più dell’Europa. Sta mostrando una grave mancanza di empatia per i vulnerabili, minaa cui abbiamo lavorato per secoli”. Ad attaccare il presidente americano è il premio Nobel per l’Economia 2001, il professore Joseph E., aprendo il convegno “Lotta alle diseguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali”, organizzato a Roma da ICRICT, Nens e Oxfam Italia.“Con il livello di diseguaglianze attuale, l’economia non può funzionare. In gioco c’è il futuro della nostra società e della nostra democrazia. I ricchi sono sempre piú ricchi e questo crea un’oligarchia ereditaria: prima erano i russi, ora gli oligarchi sono americani”, ha continuato. Secondo cui per contrastare questa tendenza servirebbe far leva sullee sui sistemi fiscali.