Oasport.it - Stefano Mei sullo spionaggio ai danni di Jacobs: “Vicenda che non coinvolge Filippo Tortu, in staffetta vanno i più veloci”

Giacomo, fratello maggiore di, si sarebbe rivolto a una società di sicurezza e investigazioni per ottenere informazioni riguardo a delle possibili pratiche illecite commesse da Marcell. La Equalize è oggetto di un’inchiesta giudiziaria per accesso illecito a banche dati istituzionali e Giacomo avrebbe chiesto di accedere alle cartelle mediche die alle telefonate intercorse tra il Campione Olimpico e il suo staff (l’allora tecnico Paolo Camossi e il suo ex nutrizionista Giacomo Spazzini, oltre al manager Marcello Magnani).La questione è naturalmente al centro dell’attenzione,ha fatto sapere di essere estraneo allae Marcellha affermato di credere al collega. I duesti lombardi sono stati i grandi protagonisti del trionfo della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dovetrionfò anche sui 100 metri conquistando l’oro nella gara regina dei Giochi.