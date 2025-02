Messinatoday.it - Statale 113 chiusa, da lunedì via ai lavori. Basile: "Chiederemo che la passerella pedonale venga mantenuta"

Leggi su Messinatoday.it

Comincerannoper la messa in sicurezza del terrapieno adiacente il ponte Mella crollato in seguito al maltempo del 2 febbraio che ha costretto l'Anas a disposrre la chiusura al transito del tratto di113. Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza degli utenti.