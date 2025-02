Oasport.it - Startlist slalom maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 16 febbraio andrà in scena lodeidi sci alpino. Sulle nevi di(Austria) si disputerà l’ultima gara di questa rassegna iridata, chiusura in bellezza con l’imperdibile prova tra i pali stretti che metterà in palio le ultime medaglie dopo due intense settimane di competizioni. Appuntamento alle ore 09.45 con la prima manche e alle ore 13.15 con la seconda manche, gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per salire sul podio.L’Italia si affiderà soprattutto ad Alex Vinatzer, che due anni fa conquistò la medaglia di bronzo a Courchevel e che spera di confermarsi sul podio iridato tra i pali stretti. Settimana scorsa l’altoatesino si era messo al collo l’oro nel parallelo a squadre, ma mercoledì è uscito nella combinata a squadre dopo l’ottima discesa libera di Dominik Paris quando c’erano tutte le possibilità per salire sul podio.