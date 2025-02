Oasport.it - Startlist inseguimento maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Si chiuderà domenica 16 febbraio la prima settimana dedicata aidi: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 15.05, si terrà la 12.5 km pursuit, quinta gara iridata, con tutti gli azzurri che si sono qualificati al termine della sprint.Dunque nell'saranno nuovamente quattro gli azzurri in gara, tra i 60 atleti al via: Tommaso Giacomel, quinto a 48?, Lukas Hofer, 16° a 1'20", Didier Bionaz, 43° a 2'16", e Daniele Cappellari 57° a 2'42".La diretta tv della 12,5 km pursuitdeidisarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.