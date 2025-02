Oasport.it - Startlist inseguimento femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 16 febbraio proseguiranno a Lenzerheide, in Svizzera, idi: alle ore 12.05 si terrà la quarta gara della rassegna iridata, ovvero la 10 km pursuit, e l’Italia potrà schierare quattro atlete al via.Le azzurre, infatti, si sono tutte qualificate al termine della sprint, che ha promosso le migliori 60 atlete all’: Michela Carrara, quinta a 24?, Dorothea Wierer, 21ma a 1’11”, Hannah Auchentaller, 46ma a 2’28”, e Martina Trabucchi, 53ma a 2’42”.Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della 10 km pursuitdeidisarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.