Stanno arrivando i Carabinieri a liberarci | Achille Lauro assediato dai fan a Sanremo 2025 – VIDEO

Autentico bagno di folla dia poche ore dalla Finalissima del 75esimo Festival di. L’artista romano ha pubblicato unsulle sue storie Instagram nel quale lo si vede firmare autografi davanti a decine di ragazzi e ragazze. “Buongiorno bellezze, è il giorno della finale”. Poi il fuori-programma.“Siamo bloccati in un negozio con migliaia di fan fuori”, ha scritto l’artista su Instagram, preso d’assalto dai fan acerca rifugio in un’attività commerciale. Il cantante romano il gara con “Incoscienti giovani” lo scrive in una storia Instagram. “”, ha scritto. Nelle immagini, che sono state anche condivise sui social, si vedono attimi di panico conche cerca di tranquillizzare una ragazzina.Ieri l’artista per la serata delle Cover ha proposto un duetto-medley con Elodie sulle note di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante (resa celebre dall’interpretazione di Rino Gaetano) e “Folle città” di Loredana Bertè.