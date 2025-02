Sta male non ce l’ha fatta Sanremo 2025 buca al DopoFestival per problemi di salute Poi la foto del conduttore

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dàalcausadi. In questodiversi protagonisti sono stati sfortunati in questo senso: un Festival funestato da malattie e infortuni sin dal principio. Tra coloro che hanno affrontato l’evento non propriamente al top, per esempio, Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà. Entrambi hanno avuto un infortunio proprio poco prima che la kermesse iniziasse.Sempre nel corso della quarta sera, quella di venerdì 14 febbraio, anche che Joan Thiele ha detto di stare poco bene. “Ha avuto dei giorni didifficili”, ha spiegato Alessandro Cattelan in apertura di puntata. E poco doposalutata perché potesse andare a riposare, anche se c’ha tenuto a sottolineare come non sia “niente di grave”: “Joan abbiamo anticipato che hai avuto delle giornate un po’ complicate dal punto di vista fisico.