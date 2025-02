Sport.quotidiano.net - Squalifica Sinner, quali tornei salta e quanti punti perde. La situazione nel ranking

Milano, 15 febbraio 2025 - E adesso, cosa succede? Laper tre mesi costringerà Jannika restare fermo fino al 4 maggio. Il che significa che gli Internazionali d'Italia, previsti dal 7 al 18 maggio, segneranno il ritorno in campo del nativo di San Candido, che in questo periodo di stop forzato dovrà guardare dalla tv le altre competizioni. Dopo aver cominciato alla grande il 2025 con la seconda affermazione consecutiva agli Australian Open, il nostro portacolori sarebbe dovuto essere protagonista all’Atp 500 di Doha, che scatterà lunedì. Dopodiché, il calendario prevedeva per l'azzurro il cosiddetto Sunshine Double americano, contraddistinto dai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, entrambi in programma a marzo sul cemento statunitense. Successivamente, la terra battuta, con il numero uno al mondo che avrebbe probabilmente partecipato al Masters 1000 di Montecarlo (dal 6 al 13 aprile), rinunciando invece al torneo di Monaco (proprio nei giorni in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza al Tas).