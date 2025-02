Liberoquotidiano.it - "Squalifica? Cosa farà Sinner in questi 3 mesi". Incredibile bordata, Cottarelli travolto dalle critiche

Sanremo a parte, l'accordo tra Jannike la Wada è stata la notizia della giornata. Il numero uno al mondo ha deciso di non aspettare la decisione del Tas di Losanna. L'azzurro ha preferito altresì "patteggiare" con l'agenzia mondiale anti-doping e intestarsi solo tredi. Un'ottima strategia, se pensiamo che il rischio era di uno o due anni. In tanti - come lo stesso Adriano Panatta - hanno sottolineato che non si tratta di un dramma. In fondo, l'altoatesino non perderà la possibilità di disputare i tornei dei grandi Slam. La sua sospensione, infatti, è iniziata lo scorso 9 febbraio e terminerà il 4 maggio. Giusto in tempo per gli Internazionali di Roma. È bastato sentire l'odore del sangue diper scatenare la fame degli squali. Il primo - ovviamente - è stato Nick Kyrgios.