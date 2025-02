Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 15 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

15ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con lo slalom femminile e sui Mondiali di biathlon con la sprint maschile, ma le discipline invernali regaleranno anche gli appuntamenti di Coppa del Mondo per lo sci di fondo (10 km a intervalli a Falun), snowboard (il cross a Cortina d’Ampezzo e i PGS a St. Come), bob, slittino, salto con gli sci e la tappa del World Tour di short track a Milano.Proseguono gli Europei di ciclismo su pista, i tornei di tennis della settimana offriranno le finali del WTA 1000 di Doha (Errani e Paolini giocheranno quella di doppio) e le semifinali degli ATP 250 di Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach (con Matteo Arnaldi). Spazio anche alle semifinali della Coppa Italia di basket e al terzo giro del The Genesis Invitational di golf.