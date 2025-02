Ilgiorno.it - Spie impazzite sul cruscotto e il suv va in fiamme: attimi di paura a Valmadrera. Conducente e passeggeri riescono a scappare

(Lecco), 15 febbraio 2025 - Lesulche si accendono tutte assieme, l'auto che sobbalza e procede a stento, poi il fumo che in pochi secondi si è trasformato in fuoco. L'automobilista che guidava d'istinto ha accostato nella corsia di emergenza, spento la macchina ed è scappato fuori dall'abitacolo. Con lui hanno abbandonato il veicolo quando ormai era quasi completamente avvolto dalleanche i duea bordo, uno davanti, l'altro dietro. Incidente su via Como aA bruciare è stata una Mazda CX-5, in marcia su via Como a. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento di volontari dia bordo di due autopompe serbatoio. I soccorritori hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza il suv, che però è ormai da rottamare, perché ridotto ad uno scheletro di lamiere annerite.