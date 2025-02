Lanazione.it - Spezia, notte di follia in centro: ubriaca picchia un agente e sale sul cofano della Volante

La, 15 febbraio 2025 – Al rifiuto del barista di versare nuovamente da bere, considerato il tasso alcolico evidentemente già piuttosto alto, le due donne hanno reagito molto male iniziando aa insultarlo e tenere un atteggiamento minaccioso tale da costringere l’esercente a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ma all’arrivopolizia la situazione invece che tranquillizzarsi è degenerata e il seguito è proseguito ieri mattina in Tribunale dove si è svolta la direttissima per la convalida dell’arresto di una donna componente del terzetto. Nella serata decisamente movimentata al quartiere Umbertino infatti una ventiseienne è stata denunciata per lesioni a pubblico ufficiale oltre alla segnalazione alla Prefettura perchè trovata in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.