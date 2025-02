Ilgiorno.it - Sparatoria in una panetteria di piazzale Gambara a Milano: un morto e un ferito grave. In fuga il killer

– Unasi è verificata in strada poco dopo le 18.30 in, zona semi-centrale della città. Un uomo èdopo il trasporto al Policlinico, la sua identità non è ancora nota; un altro di 26 anni è stato portato in condizioni gravissime al San Carlo. Si tratta di un giovane ucraino, anche la vittima potrebbe essere della stessa nazionalità. Sul posto si sono precipitate le volanti della Polizia e quattro mezzi di soccorso inviati dal 118 con il codice rosso, quello per i casi più critici. La dinamica Stando a una prima ricostruzione della polizia, i due sarebbero entrati in unadella piazza e avrebbero ordinato qualcosa da mangiare. Quando il titolare del negozio si è recato nel locale interno, probabilmente per scaldare il cibo, ha fatto irruzione una terza persona che ha sparato a bruciapelo ai due avventori, per poi scappare con l’arma.