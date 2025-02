Thesocialpost.it - Sparatoria in una panetteria a Milano: un morto e un ferito grave

– Unain unadi piazzale Gambara ha scosso il tardo pomeriggio milanese. Intorno alle 18:30 di sabato, un uomo è stato ucciso e un altro è rimastomente. Secondo le prime informazioni, ilsarebbe un 26enne ucraino, mentre anche la vittima potrebbe essere un suo connazionale.Dalle ricostruzioni, i due sarebbero entrati nel locale per ordinare del cibo. Mentre il proprietario si trovava nel retro, un uomo ha fatto irruzione nel negozio e ha aperto il fuoco, colpendo a sangue freddo le due persone prima di darsi alla fuga. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente, al momento ancora sconosciuto.Dopo l’attacco, la polizia ha immediatamente istituito un cordone di sicurezza attorno alla fermata della metropolitana di Gambara, sulla linea rossa, temendo che il killer potesse aver usato il sottopasso per fuggire.