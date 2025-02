Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria a Milano: un morto e un ferito grave. I colpi esplosi in un panificio in piazzale Gambara

insabato sera a. Isono statiin unpasticceria: un uomo èprima dell’arrivo in ospedale, mentre una seconda persona è ricoverata in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, sono entrambi di origine ucraina.L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.30, quando sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automediche. Uno dei feriti è stato portato al Policlinico, dove i medici ne hanno constato il decesso poco dopo. L’altro, di 26 anni, è ricoverato, in gravissime condizioni, all’ospedale San Carlo. Sul posto anche la polizia e la Scientifica per eseguire i primi accertamenti.L'articolo: une un. Iin uninproviene da Il Fatto Quotidiano.