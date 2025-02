Formiche.net - Spadaro, De Rita e la teologia rapida. La riflessione di Cristiano

L’ex direttore della Civiltà Cattolica e attuale sottosegretario della Santa Sede al Dicastero per la Cultura, padre Antonio, ha avviato un importante dibattito sul quotidiano Avvenire sulla necessità di una “”. Tra i numerosi interventi che lo hanno ripreso è di assoluto rilievo l’ultimo, quello di Giuseppe De, che ne ha condiviso la necessità, aggiungendo allache serve, questa”, la qualifica di “sapida” . Ma cosa vuol dire? Rapido rimanda al rapire, il verbo da cui “rapido” deriva. Veloce e rapido non sono sinonimi e qui ci si confronta con ciò che ci rapisce, cattura, cambiando i parametri a cui siamo abituati.L’esempio citato è quello della lampadina, della corrente elettrica: da allora è stato impossibile non seguire una novità che ha cambiato il nostro modo di vivere.