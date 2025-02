Quifinanza.it - Sovraffollamento carcerario, oltre 61.000 detenuti e cresce il numero di suicidi

Il 2025 è appena iniziato e già il sistemaitaliano è stato travolto da una macabra contabilità: dodiciin poche settimane. Il 2024 si era chiuso con un triste primato, 90che hanno scelto di farla finita, ilpiù alto mai registrato. Il penitenziario di Sollicciano è stato teatro dell’ennesima tragedia il 15 febbraio, appena quattro giorni dopo un caso analogo a Prato.Il profilo delle persone coinvolteSecondo le analisi del Garante nazionale delle persone private della libertà, il quadro deidietro le sbarre rivela un dettaglio inquietante: molti di questierano stati condannati per reati di maltrattamenti in famiglia, mentre un’altra quota significativa aspettava ancora il giudizio dietro le mura di una cella. La questione non si riduce a una banale conta di numeri, perché a giocare un ruolo decisivo non è solo la pressione delle mura sempre più affollate, ma anche il logoramento psicologico, il vuoto di assistenza e un sistema che non sembra in grado di offrire vie d’uscita che non siano quelle più tragiche.