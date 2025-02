Tpi.it - Sottomarini: il testo della canzone di Mahmood a Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

: ildiQual è ildi, ladi, ospite alla finale del Festival di? Ecco le parole del brano del noto cantante:In aggiornamentoIl brano arriva a distanza di un anno dalla pubblicazione di “Nel letto degli altri”, il suo ultimo lavoro, anticipato da “Tuta Gold”, portato in gara a2024 e diventato uno dei successi di quell’edizione.è stato il co-conduttoreserata delle Cover ed è ospite nel corsofinalissima del 15 febbraio per presentare in anteprima il brano.Streaming e tvAbbiamo visto ildidi, ma dove vedere il Festival diin diretta tv e live streaming? Le cinque seratekermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1.