Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, Manna non si arrende: rilancio prenotato

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime – Ilgiocherà quest’oggi contro la Lazio, ma prima bisogna registrare un aggiornamento in sede di calciomercato.Dopo i due pareggi rimediati contro la Roma e contro l’Udinese, di fatto, ilha di fronte a sé un altro esame bello tosto. Gli azzurri, infatti, quest’oggi giocheranno allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni.Questo match contro i biancocelesti, ovviamente, può dire davvero molto per l’intera stagione deldi Antonio Conte. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.Calciomercato, pronto unper Pietro Comuzzo della Fiorentina: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Giovanniè pronto per presentare una nuova offerta per Pietro Comuzzo della Fiorentina.