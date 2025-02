Ilfattoquotidiano.it - “Sono la madre del figlio segreto di Elon Musk, cinque mesi fa ho partorito il suo 13esimo erede”: l’annuncio dell’influencer Ashley St Clair

Un avvenente influencer aderente al MAGA (Make America Great Again) sostiene di averfa un bambino che avrebbe come padre nientemeno che. La notizia non è stata ancora confermata dal magnate di X e braccio destro del neo presidente Trump. Se così fosse sarebbe ilfilm diche ne ha avuti 12 da tre donne diverse (Justine Wilson,e Elise Boucher AKA Grimes e Shivon Zilis). La presunta neomamma si chiamaSt, ha 26 anni ed è legata da ambiente politici conservatori radicali.La ragazza ha annunciato la nascita del bambino in un post la sera di San Valentino. “fa, ho accolto un nuovo bambino nel mondo.è il padre”, ha scritto la donna. “Non l’ho mai reso noto in precedenza per proteggere la privacy e la sicurezza di nostro, ma negli ultimi giorni è diventato chiaro che i tabloid intendono farlo, indipendentemente dal danno che ciò causerebbe.