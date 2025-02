Sono al club più grande con una pressione maggiore – Il manager del Manchester United Ruben Amorim su Spurs Boss Ange Postecoglou Video

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Ile il Tottenham Hotspur hanno entrambi sottoperformato in Premier League in questa stagione e hanno affrontato una disperata lotta per garantire il calcio europeo per il 2025/26. I loro rispettivi allenatori,di conseguenza sotto unasempre crescente, macrede di essere in una situazione più difficile con aspettative maggiori alloche agli, anche se ha unrispetto per PostroCoglou.Le due squadre si affronteranno a nord di Londra domenica. Rúbensu: “unfan del suo lavoro, capisco la connessione perché non stiamo vincendo i giochi .