Anteprima24.it - Sogna, ragazzo, sogna: dodici anni senza Carmelo Imbriani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSarà il giorno del dolore e dei ricordi quello che vivranno oggi i tifosi del Benevento aesatti dalla scomparsa di. Non è la prima volta che accade alla squadra giallorossa di dover scendere in campo in una ricorrenza così triste ancora di più per chi quel 15 febbraio 2013 era lì, su quegli stessi gradoni ad omaggiare immobile e con gli occhi pieni di lacrime la bara diadagiata sotto la Curva Sud. Chissà quanti pensieri e quante immagini riaffioreranno nella testa dei migliaia di supporter giallorossi e non solo che hanno avuto la fortuna di ammirarlo come calciatore, allenatore e soprattutto uomo. Da padre in figlio, ogni tifoso della Strega ha il dovere di raccontare e tramandare ai posteri chi era, uno dei pochi esempi capace di unire l’intero mondo del calcio che lo ha incitato a lottare contro il linfoma di Hodgkin urlando in un solo coro “non mollare” a prescindere da quale sciarpa aveva al collo.