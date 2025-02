Oasport.it - Snowboardcross: Charlotte Bankes si impone a Cortina d’Ampezzo. Solo settima Michela Moioli

Leggi su Oasport.it

Ci si aspettava sicuramente di più dai colori azzurri nella tappa della Coppa del Mondo dicasalinga in quel di: splendido scenario in notturna sulla Perla delle Dolomiti, ma il Tricolore non c’è sul podio.Le attese erano ovviamente perche davanti al pubblico amico andava a caccia della seconda top-3 stagionale: niente da fare per la bergamasca, uscita prematuramente in semifinale edopo la Small Final.A vincere è la britannica: terza vittoria in stagione per lei che praticamente va in fuga in chiave sfera di cristallo. Seconda posizione per la transalpina Lea Casta, al terzo podio stagionale, completa la top-3 l’altra transalpina Manon Petit Lenoir.Prossimo appuntamento il primo marzo in Turchia in quel di Erzurum.