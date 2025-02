Oasport.it - Snowboard oggi in tv, PGS Val St. Come 2025: orari, programma, streaming

Mancano cinque gare alla conclusione della Coppa del Mondo dialpino e l’Italia si giocherà una posta in palio elevata nel prossimo weekend nel quale si volerà oltreoceano, con la trasferta canadese di Val Saint-che proporrà due giganti paralleli nei quali Maurizio Bormolini proverà incrementare ulteriormente il margine di 71 punti nei confronti di Andreas Prommegger.Altri azzurri non sono tagliati fuori dalla lotta per la sfera di cristallo assoluta: Gabriel Messner è terzo e sta trovando una certa continuità nelle ultime tappe e Daniele Bagozza si trova al quinto posto della generale.Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio le nevi del Québec faranno da contorno ad una doppia gara cruciale per il prosieguo della stagione, con le fasi finali inalle 20.00 italiane di ciascuna giornata.