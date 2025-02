Oasport.it - Snowboard: a Val St.Come Bagozza è quarto e Bormolini esce ai quarti. Vince Zan Kosir

Primo di due PGS in quel di Val St., in terra canadese, per la Coppa del Mondo diparallelo. Tra gli uomini c’era grande attesa per gli italiani che hanno dato spettacolo in questa stagione, invece oggi non è arrivato il podio (interrotta una striscia di sette gare consecutive).Mauriziovestiva in Nordamerica il pettorale giallo: eliminato aidi finale (quinto posto) il livignasco nel derby con Daniele, l’altro azzurro però è uscito sconfitto nella Small Final con il bulgaro Radoslav Yankov.resta al comando della Coppa del Mondo, sia quella generale che quella di PGS, servono però altri podi da qui a fine stagione.Are oggi è stato Zan: il veterano sloveno torna a trionfare dopo due anni, battuto di quattordici centesimi in una finale di ultratrentenni l’austriaco Benjamin Karl.