SmackDown 14 02 2024 La Regina ha scelto

Benvenuti all’analisi didalla Capital One Arena di Washington D.C., una puntata che promette di essere esplosiva con diversi match di qualificazione per l’Elimination Chamber e un importante match titolato femminile.Lo show si apre con un video che mostra l’arrivo dei wrestler e un recap degli eventi della scorsa settimana. Cody Rhodes apre la puntata con un promo sul ring, elencando i possibili sfidanti nell’Elimination Chamber. Quando menziona Logan Paul riceve fischi, CM Punk e John Cena ottengono una reazione positiva. Drew McIntyre lo interrompe, obiettando di essere stato citato quasi come un ripensamento. McIntyre ricorda i suoi successi, incluse due vittorie nella Chamber e rimprovera Cody per averlo attaccato durante il suo feud con Sami Zayn. Cody ammette di non aver dimenticato che McIntyre è uno dei pochi ad averlo sconfitto dal suo ritorno.