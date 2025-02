Oasport.it - Slittino: Degenhardt/Rosenthal beffano Egle/Kipp a Pyeongchang e tengono aperte le chance di Coppa del Mondo

Era il giorno giusto per chiudere il conto, ma la seconda run ha ribaltato la situazione, lasciando tutto aperto in vista della tappa di chiusura delladeldidoppio al femminile, quella Pechino.A, in Corea del Sud, trionfano infatti di un’incollatura Jessicae Cheyenne, riuscendo a rimontare una posizione nella seconda run chiudendo con il crono di 1:33.618. Prima vittoria stagionale per le teutoniche che riescono a battere le austriache.Prime dopo la run iniziale, erano pronte a chiudere il conto, invece devono arrendersi di 23 millesimi. Ora hanno da gestire 75 punti in vista dell’ultima gara, pratica comunque quasi archiviata. Completano il podio le altre tedesche Eitberger/Matschina, a quasi quattro decimi.Brutta gara per Andrea Voetter e Marion Oberhofer che sbagliano nella prima run e devono accontentarsi della sesta piazza.