Sky TG25 a Sanremo il miracolo si ripete | dalle critiche al karaoke collettivo

E anche quest’anno quell’allucinazione collettiva che èraggiunge il suo picco e si compie il solitosanremese: martedi sera “quest’anno non ce n’è neanche una che mi piace” e sabato sera “!”. Con un Paese che per una settimana si dà appuntamento per commentare tutto quello che succede sul palco di un cinema di, l’Ariston. Una pausa dalla litigiosità acida e polarizzata di tutto il resto dell’anno, un Natale televisivo che ormai è l’unico momentoin un mondo dove ognuno è perso nei palinsesti suoi. Questa settimana Skyè a, qui la puntata.