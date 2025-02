Iodonna.it - Situata nel cuore della città croata, la struttura è stata progettata per scacciare la negatività e immergere i visitatori in un mondo di leggerezza. Una inusuale esperienza per combattere le preoccupazioni quotidiane

In unsempre più frenetico e carico di, dove lasembra aver preso il sopravvento, le persone cercano con sempre maggiore convinzione alternative e soluzioni per alleggerire il carico di tensioni e di malessere che ne consegue. Uscendo dai confini italiani, a Zagabria, in Croazia, hanno realizzato un progetto originale che si chiama HaHaHouse, un museorisata unico nel suo genere. Piccola guida yoga per superare i momenti di ansia e angoscia X Leggi anche › Al di là dell’Adriatico.