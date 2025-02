Sport.quotidiano.net - Sinner squalificato tre mesi dopo un accordo con la Wada. Sinner: “Ho accettato perché sono responsabile della mia squadra”

Roma, 15 febbraio 2025 - Jannikè statoper treper il caso Clostebol. Alla fine l'Agenzia mondiale antidoping () ha ottenuto quello che perseguiva nonostante il tennista abbia assunto una quantità infinitesimale di milligrammi di Clostebol, e involontariamente, dalle mani di un collaboratore.ha scritto in una nota "di aver concluso unper la risoluzione del caso del tennista italiano, che haun periodo di tredi inammissibilità per una violazioneregola del doping che lo ha portato ad un test positivo per il clostebol, una sostanza vietata, nel marzo 2024". La squalifica didurerà fino al 4 maggio quindi salterà i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid. Jannik potrà tornare in campo per gli Internazionali d'Italia che inizieranno il 7 maggio: "Hol'offerta" "Questo caso pendeva su di me ormai da quasi un anno e il processo ancora aveva un tempo lungo con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell'anno", ha spiegato Jannik