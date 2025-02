Oasport.it - Sinner squalificato per un caso che, dal 2027, non sarà più sanzionabile: la beffa del cambio di normativa

Per chi ha seguito l’intera serie di cose che si sono succedute dai primi battiti delin poi, non occorre far fatica per ricordare un fatto piuttosto particolare. La ratio del ricorso WADA, che ha poi portato allo stop a Jannik per tre mesi, dalvedrà modifiche importanti.Nel, infatti, le nuove linee dell’organizzazione mondiale antidoping cambieranno la questione della contaminazione, mutando la formula da “prodotto contaminato” a “fonte di contaminazione”, cioè quella non prevedibile di una sostanza proibita. Nei fatti, si specifica ilin cui la sostanza proibita non sia specificata nell’etichetta e della quale non si può rilevare la presenza anche con una ragionevole ricerca in rete.Inoltre, c’è la questione (potenziale) dei livelli minimi di concentrazione al di sotto dei quali una sostanza proibita presente nel corpotolta dalla casistica dopante.